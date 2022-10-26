Посольство Украины в Черногории пожаловалось на владельца кафе «Руски бар» в Подгорице

Полиция Черногории устроила допрос владельцу кафе «Руски бар» в Подгорице Брано Маричу из-за жалобы посольства Украины в стране на присутствие пророссийской символики в заведении.

«Наше кафе носит название «Руски бар» уже 11 лет, и до сих пор у нас не было никаких проблем из-за этого. В кафе есть портрет Владимира Владимировича Путина, российский флаг с буквой Z», — цитирует его РИА Новости со ссылкой на Sputnik Serbia.

По словам ресторатора, жалобу в правоохранительные органы подало посольство Украины в Черногории.

Марич заявил, что не намерен менять интерьер заведения несмотря на недовольство украинских дипломатов.

Ранее МИД Черногории сообщил о высылке шести сотрудников посольства России «из-за деятельности, противоречащей Венской конвенции о дипломатических отношениях».

29 сентября консульский отдел посольства России в Черногории сообщил о приостановке работы в связи с враждебными действиями черногорских властей.