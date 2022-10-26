Посольство Украины в Черногории пожаловалось на владельца кафе «Руски бар» в Подгорице
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«Наше кафе носит название «Руски бар» уже 11 лет, и до сих пор у нас не было никаких проблем из-за этого. В кафе есть портрет Владимира Владимировича Путина, российский флаг с буквой Z», — цитирует его РИА Новости со ссылкой на Sputnik Serbia.
По словам ресторатора, жалобу в правоохранительные органы подало посольство Украины в Черногории.
Марич заявил, что не намерен менять интерьер заведения несмотря на недовольство украинских дипломатов.
Ранее МИД Черногории сообщил о высылке шести сотрудников посольства России «из-за деятельности, противоречащей Венской конвенции о дипломатических отношениях».
29 сентября консульский отдел посольства России в Черногории сообщил о приостановке работы в связи с враждебными действиями черногорских властей.