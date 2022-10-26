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Apple подтвердила планы перехода на зарядные порты в iPhone на USB-C из-за требований ЕС

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Компания Apple подтвердила планы о выпуске iPhone с разъёмом USB-C, чтобы соответствовать новым требованиям Евросоюза.
Apple подтвердила планы перехода на зарядные порты в iPhone на USB-C из-за требований ЕС
  • Gettyimages.ru

Как сообщает The Verge, глава отдела маркетинга Apple Грег Джосвиак подчеркнул, что компания восприняла требование Евросоюза перейти на новый разъём с недовольством, так как Apple исторически предпочитала идти своим путём и доверять собственным инженерам.

«Очевидно, нам придётся подчиниться, у нас нет выбора», — заявил Джосвиак.

Он также отказался ответить на вопрос, будет ли компания устанавливать данные разъёмы в телефоны, продаваемые за пределами ЕС.

Ранее стало известно о росте поставок в Россию моделей iPhone с непривычным для российских пользователей функционалом, предназначенных для рынков других стран.

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