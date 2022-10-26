Песков: Путин не поздравлял Сунака с избранием премьером Британии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не направлял поздравительную телеграмму Риши Сунаку, назначенному на пост британского премьер-министра.

В Кремле отметили, что Британия в настоящее время относится к категории недружественных по отношению к России государств.

«Поэтому нет, телеграмма не была отправлена», — сказал Песков.

Ранее Песков заявил об отсутствии предпосылок для позитивных сдвигов в отношениях России и Великобритании.

25 октября Риши Сунак вступил в должность премьер-министра Великобритании, получив мандат на формирование правительства от Карла III.