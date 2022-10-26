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Песков: Путин не поздравлял Сунака с избранием премьером Британии

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не направлял поздравительную телеграмму Риши Сунаку, назначенному на пост британского премьер-министра.
Песков: Путин не поздравлял Сунака с избранием премьером Британии
  • РИА Новости

В Кремле отметили, что Британия в настоящее время относится к категории недружественных по отношению к России государств.

«Поэтому нет, телеграмма не была отправлена», — сказал Песков. 

Ранее Песков заявил об отсутствии предпосылок для позитивных сдвигов в отношениях России и Великобритании.

25 октября Риши Сунак вступил в должность премьер-министра Великобритании, получив мандат на формирование правительства от Карла III.

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