Politico: Киев обеспокоили планы премьера Британии Сунака по оборонному бюджету

Неопределённость вокруг оборонного бюджета Великобритании после назначения премьер-министром королевства Риши Сунака вызвала обеспокоенность в Киеве. Об этом пишет Politico.

Отмечается, что Сунак ещё не рассказал о своих планах по оборонному бюджету Британии. При этом планируемый на следующей неделе финансовый отчёт может стать сигналом к ​​началу длительной программы сокращения расходов в Британии, говорится в статье.

Также британские депутаты-консерваторы заявили, что Сунак отказался поддержать планы увеличения оборонного бюджета Британии до 3% ВВП к 2030 году.

«Спекуляции вокруг оборонного бюджета вызвали обеспокоенность в Киеве, где высокопоставленные чиновники публично призывают к более тесным связям с Великобританией», — говорится в статье.

Ранее Сунак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и украинский народ могут рассчитывать на поддержку Лондона.

Также он заявил, что Британия всегда будет с Украиной.