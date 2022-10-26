Узнать больше

Politico: Киев обеспокоили планы премьера Британии Сунака по оборонному бюджету

Короткая ссылка
Неопределённость вокруг оборонного бюджета Великобритании после назначения премьер-министром королевства Риши Сунака вызвала обеспокоенность в Киеве. Об этом пишет Politico.
Politico: Киев обеспокоили планы премьера Британии Сунака по оборонному бюджету
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что Сунак ещё не рассказал о своих планах по оборонному бюджету Британии. При этом планируемый на следующей неделе финансовый отчёт может стать сигналом к ​​началу длительной программы сокращения расходов в Британии, говорится в статье.

Также британские депутаты-консерваторы заявили, что Сунак отказался поддержать планы увеличения оборонного бюджета Британии до 3% ВВП к 2030 году. 

«Спекуляции вокруг оборонного бюджета вызвали обеспокоенность в Киеве, где высокопоставленные чиновники публично призывают к более тесным связям с Великобританией», — говорится в статье.

Ранее Сунак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и украинский народ могут рассчитывать на поддержку Лондона.

Также он заявил, что Британия всегда будет с Украиной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить