Сунак заверил Зеленского в поддержке со стороны Великобритании
«Было большой честью провести в этот вечер разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. И он, и украинский народ могут рассчитывать на продолжение солидарности и поддержки со стороны Великобритании», — приводит РИА Новости слова Сунака в Twitter.
Он добавил, что Британия всегда будет с Украиной.
25 октября Риши Сунак вступил в должность премьер-министра Великобритании, получив мандат на формирование правительства от Карла III.