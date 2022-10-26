Сунак заверил Зеленского в поддержке со стороны Великобритании

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и украинский народ могут рассчитывать на поддержку Лондона.

«Было большой честью провести в этот вечер разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. И он, и украинский народ могут рассчитывать на продолжение солидарности и поддержки со стороны Великобритании», — приводит РИА Новости слова Сунака в Twitter.

Он добавил, что Британия всегда будет с Украиной.

25 октября Риши Сунак вступил в должность премьер-министра Великобритании, получив мандат на формирование правительства от Карла III.