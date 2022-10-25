Зеленский сообщил о телефонном разговоре с новым премьером Британии Сунаком

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

В ходе разговора, добавил Зеленский, он пригласил Сунака посетить Украину.

20 октября британский премьер Лиз Трасс заявила о своей отставке.

Впоследствии лидер британской палаты общин Пенни Мордонт отказалась от участия в выборах премьера Великобритании и выразила поддержку Риши Сунаку.

Он автоматически стал премьером королевства, поскольку остальные кандидаты отказались от участия в выборах.

25 октября Риши Сунак вступил в должность премьер-министра Великобритании, получив мандат на формирование правительства от Карла III.