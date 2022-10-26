Политолог Рогулёв объяснил выделение $12 млн США на «обеспечение стабильности» в Сирии

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв прокомментировал в беседе с RT намерения Государственного департамента Соединённых Штатов выделить до $12 млн на «обеспечение стабильности» на северо-востоке Сирии, а также в некоторых районах на севере Алеппо. Как уточняется в описании соответствующего гранта, речь идёт о территориях, неподконтрольных «режиму» президента страны Башара Асада.

По мнению политолога, США преследуют другие цели, а именно — «сохранить за собой плацдарм Сирии».

«Если не считать их военных баз в ОАЭ и прочих странах, то это плацдарм у них в центре этого региона, который они хотят сохранить. Их сейчас все критикуют, что они уходят, ослабевают, что на них не надо обращать внимание. Они хотят укрепить своё положение», — объяснил Рогулёв.

Ранее стало известно, что США выделят около $12 млн на «обеспечение стабильности» в неподконтрольных «режиму» районах Сирии.