Политолог Рогулёв объяснил выделение $12 млн США на «обеспечение стабильности» в Сирии
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По мнению политолога, США преследуют другие цели, а именно — «сохранить за собой плацдарм Сирии».
«Если не считать их военных баз в ОАЭ и прочих странах, то это плацдарм у них в центре этого региона, который они хотят сохранить. Их сейчас все критикуют, что они уходят, ослабевают, что на них не надо обращать внимание. Они хотят укрепить своё положение», — объяснил Рогулёв.
Ранее стало известно, что США выделят около $12 млн на «обеспечение стабильности» в неподконтрольных «режиму» районах Сирии.