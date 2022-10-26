WP: Киев расценил письмо конгрессменов Байдену как сигнал для Путина
«Это обнадеживающий сигнал для Путина», — говорится в материале.
По данным другого источника, Киев опасается вовлечения во внутренние дела США после скандала с импичментом экс-президента Дональда Трампа.
Также сообщается, что письмо углубило опасения украинской стороны касательно прекращения помощи со стороны Вашингтона.
Ранее стало известно, что конгрессмены-демократы отозвали отправленное американскому лидеру Джо Байдену письмо с призывом к началу переговоров с Россией с целью прекращения украинского конфликта.