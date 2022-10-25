Узнать больше

Конгрессмены отозвали письмо Байдену с призывом к переговорам с Россией по Украине

Короткая ссылка
Конгрессмены-демократы отозвали отправленное американскому лидеру Джо Байдену письмо с призывом к началу переговоров с Россией с целью прекращения украинского конфликта. Об этом сообщила инициатор обращения Прамила Джайпал.
Конгрессмены отозвали письмо Байдену с призывом к переговорам с Россией по Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Rudy Sulgan

По словам Джайпал, письмо было составлено и подписано несколько месяцев назад, но огласке было предано только в понедельник, 24 октября.

Она отметила, что таким образом сложилось впечатление, будто демократы не поддерживают масштабную помощь Украине. Она назвала такое впечатление ложным.

«В настоящее время это выглядит как отвлечение внимания, и мы отзываем письмо», — приводит заявление Джайпал РИА Новости.

Ранее появилась информация о письме группы конгрессменов США в адрес президента страны Джо Байдена с призывом к переговорам с Россией по ситуации на Украине.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Белый дом ценит призыв конгрессменов, но Вашингтон не будет вести переговоры с Россией без участия Киева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить