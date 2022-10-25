Конгрессмены отозвали письмо Байдену с призывом к переговорам с Россией по Украине

Конгрессмены-демократы отозвали отправленное американскому лидеру Джо Байдену письмо с призывом к началу переговоров с Россией с целью прекращения украинского конфликта. Об этом сообщила инициатор обращения Прамила Джайпал.

По словам Джайпал, письмо было составлено и подписано несколько месяцев назад, но огласке было предано только в понедельник, 24 октября.

Она отметила, что таким образом сложилось впечатление, будто демократы не поддерживают масштабную помощь Украине. Она назвала такое впечатление ложным.

«В настоящее время это выглядит как отвлечение внимания, и мы отзываем письмо», — приводит заявление Джайпал РИА Новости.

Ранее появилась информация о письме группы конгрессменов США в адрес президента страны Джо Байдена с призывом к переговорам с Россией по ситуации на Украине.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Белый дом ценит призыв конгрессменов, но Вашингтон не будет вести переговоры с Россией без участия Киева.