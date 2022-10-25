ЦПВС: два израильских F-16 нанесли удар восемью крылатыми ракетами по объектам в Дамаске

Два израильских самолёта F-16 нанесли удар восемью крылатыми ракетами по объектам в Дамаске, ПВО Сирии сбили четыре из них, это произошло 24 октября, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

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Как уточнил замруководителя центра генерал-майор Олег Егоров, истребители нанесли авиаудар со стороны Голанских высот в период с 13:50 до 14:02. Двое сирийских военнослужащих получили ранения. Как ранее заявил заместитель постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности, Россия считает неприемлемым для ООН оставлять без реакции заявления сирийских властей о нарушении воздушного пространства Сирии во время атак со стороны Израиля.