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ЦПВС: два израильских F-16 нанесли удар восемью крылатыми ракетами по объектам в Дамаске

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Два израильских самолёта F-16 нанесли удар восемью крылатыми ракетами по объектам в Дамаске, ПВО Сирии сбили четыре из них, это произошло 24 октября, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
ЦПВС: два израильских F-16 нанесли удар восемью крылатыми ракетами по объектам в Дамаске
  • Gettyimages.ru

Как уточнил замруководителя центра генерал-майор Олег Егоров, истребители нанесли авиаудар со стороны Голанских высот в период с 13:50 до 14:02.

Двое сирийских военнослужащих получили ранения.

Как ранее заявил заместитель постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности, Россия считает неприемлемым для ООН оставлять без реакции заявления сирийских властей о нарушении воздушного пространства Сирии во время атак со стороны Израиля.

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