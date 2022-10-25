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Полянский напомнил Генсеку ООН об обращениях Сирии на тему нарушений её суверенитета

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Россия считает неприемлемым для ООН оставлять без реакции заявления сирийских властей о нарушении воздушного пространства Сирии во время атак со стороны Израиля.
Полянский напомнил Генсеку ООН об обращениях Сирии на тему нарушений её суверенитета
  • Gettyimages.ru
  • © Spencer Platt

Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности.

«Дополнительным дестабилизирующим фактором в Сирии являются атаки Израиля с систематическим нарушением воздушного пространства Сирии и соседних арабских стран, в ходе которых наносятся удары по гражданским целям», — сказал дипломат.

Полянский напомнил, что сирийцы неоднократно выступали с обращениями на имя Генерального секретаря ООН и в адрес Совета Безопасности.

«Считаем неприемлемым оставлять эти письма без должной реакции. Тем более что по другим сюжетам генсекретарь выражает свои оценки гораздо активнее, порой даже не дожидаясь позиции стран — членов ООН», — цитирует его ТАСС.

В Министерстве иностранных дел России отмечали, что удары Израиля по Сирии недопустимы, особенно когда целями атак становятся важные объекты гражданской инфраструктуры Сирии, в частности аэропорты.

Так, 21 октября четыре самолёта F-16 ВВС Израиля нанесли удар крылатыми ракетами и управляемыми авиабомбами по аэропортам Дамаск и Димас.

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