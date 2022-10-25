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США намерены продолжать добиваться освобождения Грайнер, несмотря на приговор суда

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Соединённые Штаты будут добиваться освобождения осуждённой в России баскетболистки Бриттни Грайнер, несмотря на вынесенный приговор.
США намерены продолжать добиваться освобождения Грайнер, несмотря на приговор суда
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko

Об этом ТАСС заявила временный поверенный в делах США в России Элизабет Руд перед Мособлсудом, где слушалась апелляция на приговор Грайнер.

«Ничто в приговоре, вынесенном ей ранее, и ничто в приговоре, который был оглашён сегодня, не изменит того факта, что американское правительство считает, что мисс Грайнер была задержана незаконно», — сказала дипломат.

Посольство будет делать «всё для улучшения условий её содержания и обращения с ней», добавила Руд.

25 октября Московский областной суд признал законным приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер за контрабанду и хранение наркотиков.

4 августа Химкинский суд Московской области приговорил американку к девяти годам колонии.

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