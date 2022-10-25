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В Польше изучают происхождение книги, которую Макрон подарил Папе Римскому

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Бывший польский дипломат Роберт Пшчел заявил, что книга, которую французский президент Эммануэль Макрон подарил Папе Римскому Франциску, могла быть украдена нацистами во время оккупации Львова в ходе Второй мировой войны. 
В Польше изучают происхождение книги, которую Макрон подарил Папе Римскому
  • Gettyimages.ru
  • © Vatican Pool

Об этом сообщило РИА Новости

Пшчел утверждает, что на штампе указано, что эта книга была собственностью библиотеки польского университета во Львове.

«Мягко говоря, неловко», — заявил бывший дипломат в своём Twitter.

Представитель МИД Польши Лукаш Ясина заявил агентству PAP, что министерство изучает ситуацию с книгой, но не делает заявления по данному вопросу.

Ранее Макрон попросил Папу Римского Франциска позвонить российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Джо Байдену для урегулирования кризиса на Украине.

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