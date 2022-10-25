В Польше изучают происхождение книги, которую Макрон подарил Папе Римскому
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Об этом сообщило РИА Новости.
Пшчел утверждает, что на штампе указано, что эта книга была собственностью библиотеки польского университета во Львове.
«Мягко говоря, неловко», — заявил бывший дипломат в своём Twitter.
Представитель МИД Польши Лукаш Ясина заявил агентству PAP, что министерство изучает ситуацию с книгой, но не делает заявления по данному вопросу.
Ранее Макрон попросил Папу Римского Франциска позвонить российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Джо Байдену для урегулирования кризиса на Украине.