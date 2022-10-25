В Польше изучают происхождение книги, которую Макрон подарил Папе Римскому

Бывший польский дипломат Роберт Пшчел заявил, что книга, которую французский президент Эммануэль Макрон подарил Папе Римскому Франциску, могла быть украдена нацистами во время оккупации Львова в ходе Второй мировой войны.

Об этом сообщило РИА Новости.

Пшчел утверждает, что на штампе указано, что эта книга была собственностью библиотеки польского университета во Львове.

«Мягко говоря, неловко», — заявил бывший дипломат в своём Twitter.

Представитель МИД Польши Лукаш Ясина заявил агентству PAP, что министерство изучает ситуацию с книгой, но не делает заявления по данному вопросу.

Ранее Макрон попросил Папу Римского Франциска позвонить российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Джо Байдену для урегулирования кризиса на Украине.