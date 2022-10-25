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Полковник Макгрегор назвал политику США доказательством плохого состояния ВСУ

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Бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что политика Вашингтона в отношении Киева доказывает, что украинская армия находится в плохом состоянии.
Полковник Макгрегор назвал политику США доказательством плохого состояния ВСУ
  • AP
  • © Kostiantyn Liberov

Об этом пишет The American Conservative.

Он считает, что об этом свидетельствует недавнее заявление экс-командующего силами США и НАТО в Афганистане Дэвида Петреуса о том, что страны Запада под руководством Вашингтона якобы могут вмешаться в конфликт между Москвой и Киевом.

Макгрегор считает, что предположение Петреуса подтверждает, что ВСУ находятся в плохом состоянии.

При этом Макгрегор заявил, что «важно помнить, что Украина не Ирак», а российская армия «не разъезжает на пикапах с пулемётами».

По его словам, ВСУ не смогут противостоять наступлениям российских войск зимой без иностранных наёмников. 

«Настоящий посыл Петреуса заключается в том, что единственный способ продлить жизнь киевским властям — это готовность Вашингтона вмешаться в конфликт напрямую, пока не стало слишком поздно», — утверждает Макгрегор. 

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты не планируют направлять свои войска на Украину. 

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