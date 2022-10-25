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«Хуаньцю Шибао»: действия США и Европы по отношению к России подорвали доверие к доллару

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Экономические ограничения, введённые США и Европой в отношении России, подорвали доверие мира к американскому доллару, пишет китайская газета «Хуаньцю Шибао».
«Хуаньцю Шибао»: действия США и Европы по отношению к России подорвали доверие к доллару
  • Gettyimages.ru
  • © Matt Cardy

«Соединённые Штаты и Европа отключили крупные российские финансовые учреждения от SWIFT, заморозили валютные резервы России и даже строили планы по их конфискации, подорвав доверие к доллару и международной финансовой системе, ориентированной на Вашингтон», — пишет автор статьи Ляо Чжэнжун.

Отмечается, что подобные действия подтолкнули все страны к поиску альтернативных валютных решений и в будущем это окажет глубокое влияние на гегемонию американской валюты.

Французский экономист, научный советник парижского Центра перспективных исследований и международной информации Мишель Аглиетта также высказал мнение, что кризис на Украине подтолкнёт мир к отказу от гегемонии доллара, укрепив позиции юаня на международном уровне.

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