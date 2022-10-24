Депутаты Нацсобрания Франции не приняли проект резолюции о недоверии правительству

Депутаты Национального собрания Франции (нижняя палата парламента) не поддержали предложенную коалицией левых партий «Новый народный экологический и социальный союз», а также фракцией партии «Национальное объединение» резолюцию о выражении недоверия правительству.

Об этом информирует ТАСС.

Уточняется, что резолюция не была принята, поскольку не набрала половину голосов парламентариев, которые необходимы для принятия резолюции.

Таким образом, французское правительство, возглавляемое премьер-министром Элизабет Борн, сохраняет власть.

Ранее стало известно, что коалиция левых партий «Новый народный экологический и социальный союз», а также фракция партии «Национальное объединение» планируют вынести на голосование вопрос о вынесении вотума недоверия французскому правительству.

В частности, представители партий не согласны со статьёй французской Конституции, согласно которой законопроекты можно принимать без обсуждения и голосования парламента.