Депутаты Нацсобрания Франции не приняли проект резолюции о недоверии правительству
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Об этом информирует ТАСС.
Уточняется, что резолюция не была принята, поскольку не набрала половину голосов парламентариев, которые необходимы для принятия резолюции.
Таким образом, французское правительство, возглавляемое премьер-министром Элизабет Борн, сохраняет власть.
Ранее стало известно, что коалиция левых партий «Новый народный экологический и социальный союз», а также фракция партии «Национальное объединение» планируют вынести на голосование вопрос о вынесении вотума недоверия французскому правительству.
В частности, представители партий не согласны со статьёй французской Конституции, согласно которой законопроекты можно принимать без обсуждения и голосования парламента.