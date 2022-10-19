BFMTV: фракция Ле Пен намерена вынести вотум недоверия правительству Франции

Коалиция левых партий «Новый народный экологический и социальный союз», а также фракция партии «Национальное объединение» планируют вынести на голосование вопрос о вынесении вотума недоверия французскому правительству. Об этом сообщила глава фракции партии «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано в эфире телеканала BFMTV.

В частности, представители партий не согласны со статьёй французской Конституции, согласно которой законопроекты можно принимать без обсуждения и голосования парламента.

«Мы хотим заявить, что мы выступаем против такого метода», — приводит слова Пано РИА Новости.

Лидер фракции партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен также заявила о намерении вынести французскому кабмину вотум недоверия.

«Я от имени парламентской группы «Национального объединения» также вынесу вотум недоверия правительству», — констатировала Ле Пен.

Ранее член парламента Великобритании заявил о планах обратиться к председателю руководящего комитета Консервативной партии Грэму Брейди с просьбой о проведении вотума недоверия премьер-министру страны Лиз Трасс.