Президент Хорватии Миланович заявил, что не намерен встречаться с Пелоси

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что не примет участия в форуме «Крымская платформа» и не намерен встречаться со спикером палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси, которая 25 октября на первой парламентской встрече платформы в хорватской столице будет представлять США.

Слова Милановича передаёт Vecernji list.

По его словам, американская сторона настаивала на встрече хорватского лидера и Пелоси. Однако Миланович ответил отказом.

«Она не исполнительная власть», — констатировал он.

Ранее Пелоси сообщила, что примет участие в форуме «Крымская платформа» в Хорватии.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.