Президент Хорватии Миланович заявил, что не намерен встречаться с Пелоси
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Слова Милановича передаёт Vecernji list.
По его словам, американская сторона настаивала на встрече хорватского лидера и Пелоси. Однако Миланович ответил отказом.
«Она не исполнительная власть», — констатировал он.
Ранее Пелоси сообщила, что примет участие в форуме «Крымская платформа» в Хорватии.
Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.