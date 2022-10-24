Россия призвала Норвегию к диалогу по решению проблем со Шпицбергеном

Первый замминистра иностранных дел России Владимир Титов в беседе с послом Норвегии в Москве Робертом Квиле заявил, что российская сторона призывает норвежскую к диалогу по решению проблем со Шпицбергеном.

Об этом сообщается на сайте российского МИД.

«Призвали норвежскую сторону к диалогу в целях решения проблем российского присутствия на архипелаге Шпицберген, объём и сложность которых нарастают год от года», — говорится в заявлении.

В ходе беседы стороны также обсудили состояние российско-норвежских отношений. Титов обратил внимание посла на деструктивность антироссийской линии Осло, подрывающей основы двустороннего взаимодействия.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что исключение российской государственной компании «Арктикуголь» из туристической ассоциации Шпицбергена является проявлением русофобии и провоцирует враждебные настроения на архипелаге.