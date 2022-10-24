Песков объяснил частые контакты Путина с Эрдоганом хорошими отношениями России и Турции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал частые контакты лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Анкара декларирует свою готовность продолжать посреднические усилия, мы знаем, что и президент Путин неоднократно давал высокую оценку этим посредническим усилиям Турции. Кроме этого, с Турцией у нас весьма обширные торговые и экономические отношения, реализуются различные крупные проекты. И это всё, естественно, повод для того, чтобы главы государств часто друг с другом общались», — сказал Песков.

Ранее Эрдоган заявил, что за последний месяц вёл переговоры с российским лидером Владимиром Путиным пять раз.