Песков объяснил частые контакты Путина с Эрдоганом хорошими отношениями России и Турции
- РИА Новости
«Анкара декларирует свою готовность продолжать посреднические усилия, мы знаем, что и президент Путин неоднократно давал высокую оценку этим посредническим усилиям Турции. Кроме этого, с Турцией у нас весьма обширные торговые и экономические отношения, реализуются различные крупные проекты. И это всё, естественно, повод для того, чтобы главы государств часто друг с другом общались», — сказал Песков.
Ранее Эрдоган заявил, что за последний месяц вёл переговоры с российским лидером Владимиром Путиным пять раз.