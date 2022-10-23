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IRNA: Иран поставит в Россию 40 газовых турбин

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Директор Иранской газовой инжиниринговой и девелоперской компании (IGEDC) Реза Ношади сообщил, что исламская республика поставит России 40 газовых турбин. Об этом пишет агентство IRNA.

«Гендиректор Иранской газовой инжиниринговой и девелоперской компании объявил о подписании контракта на экспорт 40 турбин иранского производства в Россию», — говорится в сообщении.

Ношади отметил, что 85% оборудования, необходимого для газовой промышленности, создаётся внутри Ирана, благодаря этому Тегерану и Москве удалось подписать контракт.

Заместитель министра нефтяной промышленности Ирана Ахмад Асадзадех ранее заявил, что сотрудничество республики и России после событий на Украине и введения санкций стало расширяться.

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