Франция наносит ущерб собственной армии, поставляя оружие своего производства Украине, заявил лидер правоголлистской партии «Вставай, Франция», бывший кандидат в президенты Николя Дюпон-Эньян.

«Наша армия страдает, но мы всё равно накачиваем Украину оружием и деньгами», — приводит РИА Новости слова Дюпон-Эньяна в Twitter.

По его словам, Франция снабжает армию Украины несмотря на нехватку средств на собственные вооружённые силы.

Он отметил, что единственный французский авианосец «Шарль де Голль» не был защищён специальными противоракетными вспышками в ходе операций в начале 2022 года.

Ранее французский министр обороны Себастьян Лекорню сообщил, что во Франции намерены обучить до 2 тыс. военнослужащих ВСУ.