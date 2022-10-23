Французский политик заявил об ущербе для Франции из-за поддержки Украины
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«Наша армия страдает, но мы всё равно накачиваем Украину оружием и деньгами», — приводит РИА Новости слова Дюпон-Эньяна в Twitter.
По его словам, Франция снабжает армию Украины несмотря на нехватку средств на собственные вооружённые силы.
Он отметил, что единственный французский авианосец «Шарль де Голль» не был защищён специальными противоракетными вспышками в ходе операций в начале 2022 года.
Ранее французский министр обороны Себастьян Лекорню сообщил, что во Франции намерены обучить до 2 тыс. военнослужащих ВСУ.