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Causeur: Киссинджер занял более реалистичную позицию по украинскому конфликту, чем Байден

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Позиция экс-госсекретаря США Генри Киссинджера по украинскому вопросу является более реалистичной, чем позиция американского президента Джо Байдена. Об этом заявил обозреватель издания Causeur Гарольд Хайман.
Causeur: Киссинджер занял более реалистичную позицию по украинскому конфликту, чем Байден
  • Gettyimages.ru

Хайман отметил, что Киссинджер при своём анализе руководствуется прагматизмом, в то время как Байден выступает с громкими и «не вполне конструктивными» заявлениями в адрес российского лидера Владимира Путина.

«Киссинджер даёт понять, что свойственное западным СМИ страстное осуждение России как «экспансионистской диктатуры» бьёт мимо цели», — заявил он.

Киссинджер ранее заявил, что затягивание конфликта на Украине может привести к эскалации, его необходимо завершить переговорами.

Он выразил надежду, что страны НАТО смогут договориться между собой, какими должны быть результаты переговоров.

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