Позиция экс-госсекретаря США Генри Киссинджера по украинскому вопросу является более реалистичной, чем позиция американского президента Джо Байдена. Об этом заявил обозреватель издания Causeur Гарольд Хайман.

Хайман отметил, что Киссинджер при своём анализе руководствуется прагматизмом, в то время как Байден выступает с громкими и «не вполне конструктивными» заявлениями в адрес российского лидера Владимира Путина.

«Киссинджер даёт понять, что свойственное западным СМИ страстное осуждение России как «экспансионистской диктатуры» бьёт мимо цели», — заявил он.

Киссинджер ранее заявил, что затягивание конфликта на Украине может привести к эскалации, его необходимо завершить переговорами.

Он выразил надежду, что страны НАТО смогут договориться между собой, какими должны быть результаты переговоров.