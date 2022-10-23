Causeur: Киссинджер занял более реалистичную позицию по украинскому конфликту, чем Байден
- Gettyimages.ru
Хайман отметил, что Киссинджер при своём анализе руководствуется прагматизмом, в то время как Байден выступает с громкими и «не вполне конструктивными» заявлениями в адрес российского лидера Владимира Путина.
«Киссинджер даёт понять, что свойственное западным СМИ страстное осуждение России как «экспансионистской диктатуры» бьёт мимо цели», — заявил он.
Киссинджер ранее заявил, что затягивание конфликта на Украине может привести к эскалации, его необходимо завершить переговорами.
Он выразил надежду, что страны НАТО смогут договориться между собой, какими должны быть результаты переговоров.