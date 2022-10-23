ABC News: в результате стрельбы в больнице Далласа погибли два человека

В результате стрельбы в одной из больниц Далласа (штат Техас) погибли два сотрудника медицинского учреждения, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на представителей больницы.

Уточняется, что подозреваемого в стрельбе ранили при задержании. Он госпитализирован. Полиция начала расследование по факту инцидента. Ранее сообщалось, что восемь человек пострадали при стрельбе возле университетского кампуса в Харрисонбурге.