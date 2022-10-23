ABC News: в результате стрельбы в больнице Далласа погибли два человека
В результате стрельбы в одной из больниц Далласа (штат Техас) погибли два сотрудника медицинского учреждения, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на представителей больницы.
Уточняется, что подозреваемого в стрельбе ранили при задержании.
Он госпитализирован.
Полиция начала расследование по факту инцидента.
Ранее сообщалось, что восемь человек пострадали при стрельбе возле университетского кампуса в Харрисонбурге.
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