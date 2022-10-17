Узнать больше

Восемь человек пострадали при стрельбе возле университетского кампуса в Харрисонбурге

Короткая ссылка
В результате стрельбы у университетского кампуса в американском городе Харрисонбург пострадали восемь человек.

«Тириф Исайя Флеминг из Харрисонбурга был арестован в воскресенье днём после стрельбы в 1500 квартале Девон Лейн, в результате которой восемь человек получили огнестрельные ранения, не опасные для жизни», — говорится в заявлении местной полиции в Facebook*.

Инцидент произошёл ночью — согласно сообщениям очевидцев, мужчина несколько раз выстрелил в толпу. Проанализировав записи с камер видеонаблюдений полиция назначила Флеминга главным подозреваемым.

Ему предъявлены обвинения в покушении на убийство, умышленном нанесении вреда здоровью граждан при отягчающих обстоятельствах, владении огнестрельным оружием и его применении.

В сентябре в результате стрельбы в школе в американском Окленде (Калифорния) пострадали от трёх до пяти человек.

Ранее в городе Мемфис американского штата Теннесси во время перестрелки были убиты четыре человека, трое ранены.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить