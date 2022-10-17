Восемь человек пострадали при стрельбе возле университетского кампуса в Харрисонбурге

В результате стрельбы у университетского кампуса в американском городе Харрисонбург пострадали восемь человек.

«Тириф Исайя Флеминг из Харрисонбурга был арестован в воскресенье днём после стрельбы в 1500 квартале Девон Лейн, в результате которой восемь человек получили огнестрельные ранения, не опасные для жизни», — говорится в заявлении местной полиции в Facebook*.

Инцидент произошёл ночью — согласно сообщениям очевидцев, мужчина несколько раз выстрелил в толпу. Проанализировав записи с камер видеонаблюдений полиция назначила Флеминга главным подозреваемым.

Ему предъявлены обвинения в покушении на убийство, умышленном нанесении вреда здоровью граждан при отягчающих обстоятельствах, владении огнестрельным оружием и его применении.

В сентябре в результате стрельбы в школе в американском Окленде (Калифорния) пострадали от трёх до пяти человек.

Ранее в городе Мемфис американского штата Теннесси во время перестрелки были убиты четыре человека, трое ранены.

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