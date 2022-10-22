Захарова заявила, что ЕС перекладывает ответственность за свои проблемы на Россию

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Европейский союз перекладывает ответственность за свои внутренние проблемы на Россию.

«Что касается внутренних проблем ЕС, то здесь европейские лидеры привычно снимают с себя ответственность, перекладывая её на других», — цитирует её сайт российского министерства.

Она подчеркнула, что Евросоюз продолжает безосновательно обвинять Россию в провоцировании продовольственного, энергетического, а теперь ещё и экономического кризиса.

«Цель подобных дезинформационных вбросов очевидна — хоть как-то попытаться скрыть, что проблемы в указанных сферах, с которыми сталкивается международное сообщество — и в особенности развивающиеся страны, вызваны прежде всего непродуманной политикой самого Евросоюза, прочно укоренившимися на Западе установками на безжалостную эксплуатацию природных и демографических ресурсов стран Африки, Азии и Латинской Америки, а также торгово-экономической «войной» против России, включая введение беспрецедентных по охвату и последствиям для глобальной экономики односторонних санкций», — подчеркнула она.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США проявляют двойные стандарты в подходе к установлению цены на свой газ.