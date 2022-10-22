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Захарова заявила, что ЕС перекладывает ответственность за свои проблемы на Россию

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Европейский союз перекладывает ответственность за свои внутренние проблемы на Россию.
Захарова заявила, что ЕС перекладывает ответственность за свои проблемы на Россию
  • © МИД России

«Что касается внутренних проблем ЕС, то здесь европейские лидеры привычно снимают с себя ответственность, перекладывая её на других», — цитирует её сайт российского министерства.

Она подчеркнула, что Евросоюз продолжает безосновательно обвинять Россию в провоцировании продовольственного, энергетического, а теперь ещё и экономического кризиса.

«Цель подобных дезинформационных вбросов очевидна — хоть как-то попытаться скрыть, что проблемы в указанных сферах, с которыми сталкивается международное сообщество — и в особенности развивающиеся страны, вызваны прежде всего непродуманной политикой самого Евросоюза, прочно укоренившимися на Западе установками на безжалостную эксплуатацию природных и демографических ресурсов стран Африки, Азии и Латинской Америки, а также торгово-экономической «войной» против России, включая введение беспрецедентных по охвату и последствиям для глобальной экономики односторонних санкций», — подчеркнула она.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США проявляют двойные стандарты в подходе к установлению цены на свой газ.

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