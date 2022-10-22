Захарова: ЕС не демонстрирует готовности к мирному разрешению конфликта на Украине
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Об этом она сказала, отвечая на вопрос СМИ об итогах саммита ЕС 20—21 октября 2022 года.
«Видим, что в ЕС не демонстрируют готовности к мирному разрешению конфликта. Напротив, продолжают бездумно инвестировать значительные средства в затягивание боевых действий», — приводит её слова сайт Министерства иностранных дел.
По словам Захаровой, на затягивание конфликта, в частности, направлены решения о дополнительном финансировании поставок оружия ВСУ и о создании миссии ЕС по военной поддержке Украины.
«Фактически в Евросоюзе будут тренировать и оснащать смертоносным вооружением украинских боевиков, которые продолжат уничтожать мирное население, разрушать гражданскую и критическую инфраструктуру», — подчеркнула она.
Ранее Захарова заявила, что создание миссии по военной помощи Киеву превращает ЕС в сторону конфликта.