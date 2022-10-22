Получивший ножевое ранение в Аланье россиянин скончался в больнице

Гражданин России, получивший ножевое ранение в результате ссоры в турецкой курортной Аланье, скончался.

Об этом сообщает газета Yeni Alanya.

«Правоохранители задержали шесть человек в рамках расследования дела», — говорится в заметке.

Ранее сообщалось, что гражданин России получил ножевое ранение во время ссоры в турецкой Аланье.