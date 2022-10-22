Получивший ножевое ранение в Аланье россиянин скончался в больнице
Гражданин России, получивший ножевое ранение в результате ссоры в турецкой курортной Аланье, скончался.
- Gettyimages.ru
- © Daniel Rennen / EyeEm
Об этом сообщает газета Yeni Alanya.
«Правоохранители задержали шесть человек в рамках расследования дела», — говорится в заметке.
Ранее сообщалось, что гражданин России получил ножевое ранение во время ссоры в турецкой Аланье.
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