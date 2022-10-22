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Получивший ножевое ранение в Аланье россиянин скончался в больнице

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Гражданин России, получивший ножевое ранение в результате ссоры в турецкой курортной Аланье, скончался.
Получивший ножевое ранение в Аланье россиянин скончался в больнице
  • Gettyimages.ru
  • © Daniel Rennen / EyeEm

Об этом сообщает газета Yeni Alanya.

«Правоохранители задержали шесть человек в рамках расследования дела», — говорится в заметке.

Ранее сообщалось, что гражданин России получил ножевое ранение во время ссоры в турецкой Аланье.

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