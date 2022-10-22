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Yeni Alanya: россиянин получил ножевое ранение в турецкой Аланье

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Гражданин России получил ножевое ранение во время ссоры в турецкой Аланье, сообщает газета Yeni Alanya.
Yeni Alanya: россиянин получил ножевое ранение в турецкой Аланье
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«Согласно полученной информации, между гражданином России Баширом Алыгаджиевым и Х. Д. С. (19 лет) по неизвестной причине возникла ссора. Через некоторое время спор перерос в драку, Х. Д. С. ранил гражданина России в область спины ножом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавший был госпитализирован после оказания первой помощи, его состояние оценивается как тяжёлое.

Ранивший россиянина человек был задержан полицией.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области задержан пьяный мужчина, который нанёс ранения ножом в шею своему девятилетнему сыну.

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