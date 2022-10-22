Во Франции заявили о безумии фон дер Ляйен после её слов о новых деньгах для Украины

Французский политический деятель Флориан Филиппо назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен сумасшедшей из-за её слов о том, что надо на постоянной основе давать Украине всё новые и новые финансовые средства.

Как он отметил в своих соцсетях, на фоне этих выплат континент будет жить с безработицей и дефицитом.

«Урсула совершенно сошла с ума! Заприте её! Полтора миллиарда в месяц для Украины Зеленского... что составляет 18 млрд в год. А тем временем континент будет жить в условиях дефицита, безработицы и нормирования», — цитирует его РИА Новости.

Филиппо также добавил, что эти заявления говорят о необходимости остановить безумных еврочиновников.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украина попросила у Евросоюза примерно €3—4 млрд каждый месяц для покрытия потребностей. Брюссель же пока планирует передавать Киеву €1,5 млрд ежемесячно, общий объём помощи, таким образом, в 2023 году составит порядка €18 млрд.