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Во Франции заявили о безумии фон дер Ляйен после её слов о новых деньгах для Украины

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Французский политический деятель Флориан Филиппо назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен сумасшедшей из-за её слов о том, что надо на постоянной основе давать Украине всё новые и новые финансовые средства.
Во Франции заявили о безумии фон дер Ляйен после её слов о новых деньгах для Украины
  • AP
  • © Geert Vanden Wijngaert

Как он отметил в своих соцсетях, на фоне этих выплат континент будет жить с безработицей и дефицитом.

«Урсула совершенно сошла с ума! Заприте её! Полтора миллиарда в месяц для Украины Зеленского... что составляет 18 млрд в год. А тем временем континент будет жить в условиях дефицита, безработицы и нормирования», — цитирует его РИА Новости.

Филиппо также добавил, что эти заявления говорят о необходимости остановить безумных еврочиновников.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украина попросила у Евросоюза примерно €3—4 млрд каждый месяц для покрытия потребностей. Брюссель же пока планирует передавать Киеву €1,5 млрд ежемесячно, общий объём помощи, таким образом, в 2023 году составит порядка €18 млрд.

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