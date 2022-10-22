На севере Италии проходит акция протеста против НАТО

На центральной площади Де Феррари в итальянской Генуе проходит акция протеста против НАТО и против отправки оружия Киеву.

Как отмечает ТАСС, в демонстрации принимают участие порядка 200 человек.

«Акция проводится в поддержку выхода Италии из НАТО, против санкционного режима и всех экономических и военных бесчинств, которым мы вынуждены подчиняться; она была организована с целью обличить итальянскую внешнюю политику, которую мы считаем абсолютно пагубной для нас», — заявил агентству представитель ассоциации «Свободная площадь Генуя», организовавшей манифестацию.

По мнению активиста, новое итальянское правительство продолжит придерживаться внешнеполитической линии, которую проводил Марио Драги.

Ранее в Париже прошла манифестация с требованием повысить заработные платы из-за роста цен.