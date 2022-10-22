В Мадриде тысячи людей вышли на демонстрацию с требованием повысить зарплаты

Тысячи человек в Мадриде приняли участие в акции протеста, в ходе которой они потребовали повысить зарплаты.

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Как сообщили ТАСС, организаторы митинга, в качестве которых выступили несколько профсоюзов, говорят о 8 тыс. участниках протеста. Собравшиеся прошли по центральным улицам испанской столицы. Участники шествия требовали повышения зарплат и пенсий, восстановления покупательной способности и внимания к социальным расходам. Ранее в Париже прошла манифестация с требованием повысить заработные платы из-за роста цен.