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В Мадриде тысячи людей вышли на демонстрацию с требованием повысить зарплаты

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Тысячи человек в Мадриде приняли участие в акции протеста, в ходе которой они потребовали повысить зарплаты.
В Мадриде тысячи людей вышли на демонстрацию с требованием повысить зарплаты
  • Gettyimages.ru
  • © Europa Press News

Как сообщили ТАСС, организаторы митинга, в качестве которых выступили несколько профсоюзов, говорят о 8 тыс. участниках протеста.

Собравшиеся прошли по центральным улицам испанской столицы.

Участники шествия требовали повышения зарплат и пенсий, восстановления покупательной способности и внимания к социальным расходам.

Ранее в Париже прошла манифестация с требованием повысить заработные платы из-за роста цен.

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