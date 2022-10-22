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Обозреватель The American Conservative: интересы США и Украины могут вскоре разойтись

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Интересы США и Украины на фоне воинственной позиции Киева постепенно перестают совпадать: Вашингтон исторически никогда не придавал значения тому, кто контролирует Крым и Донбасс, считает обозреватель The American Conservative Патрик Бьюкенен.
Обозреватель The American Conservative: интересы США и Украины могут вскоре разойтись
  • Gettyimages.ru
  • © Stephen J. Boitano

«У Америки никогда не было жизненно важного интереса в том, кто правит в Киеве», — пишет журналист.

Он напомнил, что на протяжении XIX и почти всего XX века Украина была частью Российской империи или СССР и управлялась из Москвы, и это условие не представляло проблем для США.

Главная проблема для США в украинском конфликте заключается в том, чтобы они не были втянуты в войну с Россией, подчеркнул Бьюкенен.

«В этом первостепенный интерес Америки к этому кризису», — отметил он.

Иначе говоря, критический интерес США, то есть предотвращение войны с Россией, обладающей ядерным оружием, «может вскоре вступить в противоречие со стратегическими военными целями Украины», то есть с «полным возвращением Крыма и Донбасса», пишет обозреватель.

Ранее американский журналист Род Дреер заявил, что США не должны позволять украинскому президенту Владимиру Зеленскому «водить их за нос» и ставить мир «на грань ядерной войны».

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