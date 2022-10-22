Обозреватель The American Conservative: интересы США и Украины могут вскоре разойтись
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«У Америки никогда не было жизненно важного интереса в том, кто правит в Киеве», — пишет журналист.
Он напомнил, что на протяжении XIX и почти всего XX века Украина была частью Российской империи или СССР и управлялась из Москвы, и это условие не представляло проблем для США.
Главная проблема для США в украинском конфликте заключается в том, чтобы они не были втянуты в войну с Россией, подчеркнул Бьюкенен.
«В этом первостепенный интерес Америки к этому кризису», — отметил он.
Иначе говоря, критический интерес США, то есть предотвращение войны с Россией, обладающей ядерным оружием, «может вскоре вступить в противоречие со стратегическими военными целями Украины», то есть с «полным возвращением Крыма и Донбасса», пишет обозреватель.
Ранее американский журналист Род Дреер заявил, что США не должны позволять украинскому президенту Владимиру Зеленскому «водить их за нос» и ставить мир «на грань ядерной войны».