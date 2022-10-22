Компартия Китая внесла в устав задачу по созданию армии передового уровня
- AP
- © Andy Wong
«Съезд одобряет внесение в устав партии следующих дополнений: неизменно проводить армейское политическое строительство, укреплять армию за счёт реформ, научно-технологических достижений и высокопрофессиональных кадров, управлять армией на основе закона, превратить народную армию Китая в вооружённые силы передового мирового уровня», — отмечено в документе.
Ранее Компартия Китая на XX съезде одобрила внесение в Устав КПК поправок о противодействии независимости Тайваня.