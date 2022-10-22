Компартия Китая внесла в устав задачу по созданию армии передового уровня

Коммунистическая партия Китая одобрила внесение в устав партии задачи по преобразованию Народно-освободительной армии Китая в «вооружённые силы передового мирового уровня». Об этом сообщает ТАСС.

«Съезд одобряет внесение в устав партии следующих дополнений: неизменно проводить армейское политическое строительство, укреплять армию за счёт реформ, научно-технологических достижений и высокопрофессиональных кадров, управлять армией на основе закона, превратить народную армию Китая в вооружённые силы передового мирового уровня», — отмечено в документе.

Ранее Компартия Китая на XX съезде одобрила внесение в Устав КПК поправок о противодействии независимости Тайваня.