В МИД Венгрии назвали опасным заявление еврокомиссара Йоханссон о «поражении» России
«Я думаю, что это очень опасное заявление, потому что оно связывает окончание кризиса с таким военным событием, о котором мы не знаем, когда оно произойдёт, если вообще произойдёт», — приводит слова Менцера РИА Новости.
По мнению венгерского госсекретаря, подобные заявления являются «провоенными» и ведут к эскалации напряжённости.
Он также подчеркнул, что Венгрия выступает за разрешение конфликта путём переговоров.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в Евросоюзе не скрывают стремления затянуть боевые действия на Украине вместо содействия прекращению конфликта, несмотря на жертвы.