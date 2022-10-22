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В МИД Венгрии назвали опасным заявление еврокомиссара Йоханссон о «поражении» России

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Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер в своих соцсетях выразил уверенность, что заявление еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон о том, что украинский кризис может закончиться только вместе с «поражением» России, является опасным и ведёт к эскалации напряжённости.

«Я думаю, что это очень опасное заявление, потому что оно связывает окончание кризиса с таким военным событием, о котором мы не знаем, когда оно произойдёт, если вообще произойдёт», — приводит слова Менцера РИА Новости.

По мнению венгерского госсекретаря, подобные заявления являются «провоенными» и ведут к эскалации напряжённости.

Он также подчеркнул, что Венгрия выступает за разрешение конфликта путём переговоров.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в Евросоюзе не скрывают стремления затянуть боевые действия на Украине вместо содействия прекращению конфликта, несмотря на жертвы.

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