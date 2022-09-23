Захарова заявила, что в ЕС не скрывают стремления затянуть боевые действия на Украине

В Евросоюзе не скрывают стремления затянуть боевые действия на Украине вместо содействия прекращению конфликта, несмотря на жертвы, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«В Евросоюзе, вместо содействия прекращению конфликта, не скрывают своего стремления максимально затянуть боевые действия, несмотря на жертвы и разрушения, обеспечить «победу на поле боя», ослабить с помощью нелегитимных односторонних ограничений нашу страну», — сказала она.

Дипломат акцентировала внимание на особом цинизме позиции ЕС с учётом накачки киевского режима смертоносным оружием в нарушение не только международных, но и собственных правил контроля за экспортом военных технологий и оборудования.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее пригрозил России новыми санкциями в случае, если в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей пройдут референдумы по вопросу вхождения в состав России.

Он также добавил, что ЕС продолжит военную поддержку Украины.