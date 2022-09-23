Захарова заявила, что в ЕС не скрывают стремления затянуть боевые действия на Украине
- РИА Новости
«В Евросоюзе, вместо содействия прекращению конфликта, не скрывают своего стремления максимально затянуть боевые действия, несмотря на жертвы и разрушения, обеспечить «победу на поле боя», ослабить с помощью нелегитимных односторонних ограничений нашу страну», — сказала она.
Дипломат акцентировала внимание на особом цинизме позиции ЕС с учётом накачки киевского режима смертоносным оружием в нарушение не только международных, но и собственных правил контроля за экспортом военных технологий и оборудования.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее пригрозил России новыми санкциями в случае, если в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей пройдут референдумы по вопросу вхождения в состав России.
Он также добавил, что ЕС продолжит военную поддержку Украины.