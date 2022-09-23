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Захарова заявила, что в ЕС не скрывают стремления затянуть боевые действия на Украине

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В Евросоюзе не скрывают стремления затянуть боевые действия на Украине вместо содействия прекращению конфликта, несмотря на жертвы, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова заявила, что в ЕС не скрывают стремления затянуть боевые действия на Украине
  • РИА Новости

«В Евросоюзе, вместо содействия прекращению конфликта, не скрывают своего стремления максимально затянуть боевые действия, несмотря на жертвы и разрушения, обеспечить «победу на поле боя», ослабить с помощью нелегитимных односторонних ограничений нашу страну», — сказала она.

Дипломат акцентировала внимание на особом цинизме позиции ЕС с учётом накачки киевского режима смертоносным оружием в нарушение не только международных, но и собственных правил контроля за экспортом военных технологий и оборудования.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее пригрозил России новыми санкциями в случае, если в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей пройдут референдумы по вопросу вхождения в состав России.

Он также добавил, что ЕС продолжит военную поддержку Украины.

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