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Bergensavisen: в Норвегии задержали гражданина России за использование дрона

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В Норвегии задержали ещё одного гражданина России за использование дрона. Об этом сообщила газета Bergensavisen со ссылкой на представителя полицейской службы безопасности Мартина Бернсена.

«Он задержан за использование дрона на территории Норвегии», — приводит слова Бернсена издание.

Уточняется, что запрос на арест россиянина был направлен полицейской службой безопасности Норвегии.

Ранее полиция Норвегии отпустила четверых россиян, которые были задержаны в северной норвежской провинции Нурланн за съёмку с дрона.

19 октября стало известно, что полиция Норвегии сообщила о задержании россиянина за управление беспилотником на архипелаге Шпицберген.

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