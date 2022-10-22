Bergensavisen: в Норвегии задержали гражданина России за использование дрона
«Он задержан за использование дрона на территории Норвегии», — приводит слова Бернсена издание.
Уточняется, что запрос на арест россиянина был направлен полицейской службой безопасности Норвегии.
Ранее полиция Норвегии отпустила четверых россиян, которые были задержаны в северной норвежской провинции Нурланн за съёмку с дрона.
19 октября стало известно, что полиция Норвегии сообщила о задержании россиянина за управление беспилотником на архипелаге Шпицберген.