Бастрыкин поручил расследовать нападение на генконсульство России в Лейпциге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту нападения на российское генконсульство в Лейпциге.

«Бастрыкин поручил следователям выяснить обстоятельства нападения на российское консульство в Лейпциге... Глава ведомства поручил следователям запросить необходимую информацию в МИД России и дать правовую оценку всем обстоятельствам произошедшего», — следует из заявления СК России.

Ранее сообщалось, что неизвестный облил здание российского генконсульства в Лейпциге и тротуар перед ним из бутылок с жёлтой и синей краской.

Злоумышленник скрылся на велосипеде, правоохранительные органы ищут свидетелей происшествия.

Расследование в ФРГ на себя взял Полицейский центр противодействия экстремизму и терроризму (PTAZ).