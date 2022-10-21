Бастрыкин поручил расследовать нападение на генконсульство России в Лейпциге
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«Бастрыкин поручил следователям выяснить обстоятельства нападения на российское консульство в Лейпциге... Глава ведомства поручил следователям запросить необходимую информацию в МИД России и дать правовую оценку всем обстоятельствам произошедшего», — следует из заявления СК России.
Ранее сообщалось, что неизвестный облил здание российского генконсульства в Лейпциге и тротуар перед ним из бутылок с жёлтой и синей краской.
Злоумышленник скрылся на велосипеде, правоохранительные органы ищут свидетелей происшествия.
Расследование в ФРГ на себя взял Полицейский центр противодействия экстремизму и терроризму (PTAZ).