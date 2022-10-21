Неизвестный бросил бутылки с краской в здание российского консульства в Лейпциге

Неизвестный облил здание российского генконсульства в Лейпциге и тротуар перед ним из бутылок с жёлтой и синей краской.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на полицию региона, злоумышленник скрылся на велосипеде, правоохранительные органы ищут свидетелей происшествия.

В ФРГ допустили, что инцидент мог иметь политическую подоплёку, в связи с чем расследование на себя взял Полицейский центр противодействия экстремизму и терроризму (PTAZ).

9 мая на посла России в Польше Сергея Андреева напали, его облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве.

Сам Андреев позже заявил, что нападение на дипломатов на кладбище советских воинов в Варшаве 9 мая не было спонтанным и готовилось на протяжении длительного времени.