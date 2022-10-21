В МИД России призвали граждан воздержаться от поездок в Чад на фоне беспорядков

Гражданам России рекомендуется воздержаться от поездок в Республику Чад на фоне беспорядков, следует из заявления российского МИД.

В ведомстве выразили обеспокоенность в связи с крупными акциями протеста в республике, в рамках которых участники выступили против решения о продлении срока переходного периода ещё на два года. В результате столкновений с сотрудниками сил правопорядка погибли несколько десятков человек, сотни получили ранения.

«Выражаем надежду, что чадским властям удастся стабилизировать ситуацию. Полагаем, что диалог с протестующими... и отказ от действий, способных привести к эскалации конфликта, должны стать основой для нормализации обстановки... Призываем соотечественников отказаться от поездок в Республику Чад, не вызванных крайней необходимостью», — говорится в сообщении российского МИД.

Ранее Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться от посещения стран, которые ввели антироссийские санкции.