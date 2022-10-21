«Росатом» назвал неуважением к МАГАТЭ блокировку участия России в конференции агентства

В «Росатоме» сочли блокировку участия России в международной конференции МАГАТЭ со стороны США проявлением неуважения к международному агентству.

«Считаем это проявлением неуважения со стороны США к МАГАТЭ... Вынуждены констатировать, что без адекватного участия России, общепризнанного мирового лидера в сфере мирного использования атомной энергии, Вашингтонская конференция во многом утрачивает смысл», — говорится в заявлении компании в Telegram.

Ранее в «Росатоме» сообщили, что американские власти заблокировали участие России в международной конференции МАГАТЭ в США.

Ни один из членов российской делегации американскую визу не получил, хотя запросы на их получение были заблаговременно переданы в установленном порядке.