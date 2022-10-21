Узнать больше

«Росатом» назвал неуважением к МАГАТЭ блокировку участия России в конференции агентства

Короткая ссылка
В «Росатоме» сочли блокировку участия России в международной конференции МАГАТЭ со стороны США проявлением неуважения к международному агентству.
«Росатом» назвал неуважением к МАГАТЭ блокировку участия России в конференции агентства
  • РИА Новости

«Считаем это проявлением неуважения со стороны США к МАГАТЭ... Вынуждены констатировать, что без адекватного участия России, общепризнанного мирового лидера в сфере мирного использования атомной энергии, Вашингтонская конференция во многом утрачивает смысл», — говорится в заявлении компании в Telegram.

Ранее в «Росатоме» сообщили, что американские власти заблокировали участие России в международной конференции МАГАТЭ в США. 

Ни один из членов российской делегации американскую визу не получил, хотя запросы на их получение были заблаговременно переданы в установленном порядке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить