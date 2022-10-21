МИД Ирана призвал иранских граждан покинуть Украину
- РИА Новости
Сообщение внешнеполитического ведомства Ирана приводит РИА Новости.
Также в связи с эскалацией конфликта на Украине всем иранским гражданам рекомендовали воздержаться от поездок в эту страну.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что направил президенту Украины Владимиру Зеленскому предложение разорвать дипломатические отношения с Ираном.
В сентябре в МИД Украины сообщили о решении лишить посла Ирана в Киеве аккредитации из-за неподтверждённых сообщений о поставках вооружения России.