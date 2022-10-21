Daily Mail: Трасс перед уходом в отставку писала сообщения союзникам в четыре утра

Лиз Трасс перед уходом в отставку с поста британского премьера писала взволнованные сообщения своим союзникам в четыре утра. Об этом пишет Dailу Mail.

По словам источников, Трасс присылала своим «друзьям» сообщения с четырёх часов утра.

«Писать сообщения людям в четыре утра — плохой знак», — заявили собеседники газеты.

По их мнению, к тому моменту Трасс, вероятно, поняла, что её пребывание на посту премьера окончено.

20 октября премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что покидает свой пост.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли отметил, что уход Трасс с поста премьер-министра не решит проблемы в стране.