Daily Mail: Трасс перед уходом в отставку писала сообщения союзникам в четыре утра
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По словам источников, Трасс присылала своим «друзьям» сообщения с четырёх часов утра.
«Писать сообщения людям в четыре утра — плохой знак», — заявили собеседники газеты.
По их мнению, к тому моменту Трасс, вероятно, поняла, что её пребывание на посту премьера окончено.
20 октября премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что покидает свой пост.
Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли отметил, что уход Трасс с поста премьер-министра не решит проблемы в стране.