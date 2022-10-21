Посол Индонезии: встреча Путина и Байдена на G20 помогла бы решению мировых проблем
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«Мы надеемся, что, если такая встреча (лидеров России и США. — RT) состоится, она могла бы обеспечить возможность для решения текущих проблем», — заявил посол в интервью ТАСС.
Если у лидеров будет намерение встретиться, Индонезия обеспечит место для переговоров и своё содействие, добавил Таварес.
Он также сообщил, что не получал информации о запросе на организацию встречи от какой-либо из сторон.
Ранее посол Таварес заявил, что встреча российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммите G20 помогла бы «расколоть лёд» в отношениях двух стран.