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Посол Индонезии: встреча Путина и Байдена на G20 помогла бы решению мировых проблем

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Посол Индонезии в России Хосе Таварес заявил, что встреча президентов России и Соединённых Штатов Владимира Путина и Джо Байдена на саммите «группы двадцати» (G20) на Бали помогла бы решению мировых проблем.
Посол Индонезии: встреча Путина и Байдена на G20 помогла бы решению мировых проблем
  • Gettyimages.ru

«Мы надеемся, что, если такая встреча (лидеров России и США. — RT) состоится, она могла бы обеспечить возможность для решения текущих проблем», — заявил посол в интервью ТАСС.

Если у лидеров будет намерение встретиться, Индонезия обеспечит место для переговоров и своё содействие, добавил Таварес.

Он также сообщил, что не получал информации о запросе на организацию встречи от какой-либо из сторон.

Ранее посол Таварес заявил, что встреча российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммите G20 помогла бы «расколоть лёд» в отношениях двух стран.

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