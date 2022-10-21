В Россию из Сирии вернулись 38 российских детей
«При содействии Марии Львовой-Беловой на родину из Сирии вернулись 38 российских детей», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
С аэродрома детей на машинах скорой помощи доставили в один из федеральных медицинских центров.
После карантина дети будут переданы родственникам.
Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Сирия выразила России поддержку и понимание целей спецоперации на Украине.