В Россию из Сирии вернулись 38 российских детей

Самолёт, на борту которого находились 38 российских детей, вывезенных из Сирии, приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский.

«При содействии Марии Львовой-Беловой на родину из Сирии вернулись 38 российских детей», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

С аэродрома детей на машинах скорой помощи доставили в один из федеральных медицинских центров.

После карантина дети будут переданы родственникам.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Сирия выразила России поддержку и понимание целей спецоперации на Украине.