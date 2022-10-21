«Ъ»: LG планирует перенести производство из России в Узбекистан или Казахстан

Компания по производству бытовой техники LG планирует перенести производство из России в Узбекистан или Казахстан.

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«Руководство южнокорейской LG обсуждает возможность закрытия завода в России и переноса производства в Узбекистан на мощности Artel», — говорится в сообщении.

Отмечается, что часть топ-менеджмента российского LG уже релоцировали в Ташкент.

В марте LG Electronics сообщила о приостановке всех поставок на территорию России.

Ранее замглавы Минпромторга выразил надежду, что компания IKEA окончательно не уйдёт с российского рынка.