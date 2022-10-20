Владелец парижского ресторана Le Cosy Montparnasse рассказал о конфликте с украинками
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По словам мужчины, в воскресенье в заведение зашли две женщины — мать и дочь. Они попросили столик с розеткой для того, чтобы зарядить телефоны, зашли в туалет, после чего сели обратно за стол.
При этом на попытки официантки принять у них заказ они каждый раз говорили, что им надо ещё подумать.
После этого они пошли к выходу. Владелец ресторана им сказал, что они могли бы взять хотя бы кофе навынос, раз уж воспользовались в ресторане розеткой и туалетом.
Затем он проводил женщин до двери, а одна из них заявила, что они украинки и сделают ресторану «отвратительную рекламу».
«Я ответил: «А, вы украинки, а я за Путина, так да здравствует Путин!». Они меня уже взбесили!» — сказал он.
Мужчина рассказал, что позже в ресторан пришёл другой украинец и предложил записать видео с критикой в адрес президента России, однако Алекс отказался.
«Унижать Путина я не буду. Он защищает свою страну, удачи ему в этом», — заявил он.
Ранее сообщалось, что в Париже сотрудник ресторана не пустил двух украинок со словами «Да здравствует Путин!».