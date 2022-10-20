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Владелец парижского ресторана Le Cosy Montparnasse рассказал о конфликте с украинками

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Владелец парижского ресторана Le Cosy Montparnasse Алекс рассказал о конфликте с украинками, в ходе которого он им сказал «Да здравствует Путин». Об этом сообщило РИА Новости.
Владелец парижского ресторана Le Cosy Montparnasse рассказал о конфликте с украинками
  • Gettyimages.ru

По словам мужчины, в воскресенье в заведение зашли две женщины — мать и дочь. Они попросили столик с розеткой для того, чтобы зарядить телефоны, зашли в туалет, после чего сели обратно за стол. 

При этом на попытки официантки принять у них заказ они каждый раз говорили, что им надо ещё подумать.

После этого они пошли к выходу. Владелец ресторана им сказал, что они могли бы взять хотя бы кофе навынос, раз уж воспользовались в ресторане розеткой и туалетом.

Затем он проводил женщин до двери, а одна из них заявила, что они украинки и сделают ресторану «отвратительную рекламу».

«Я ответил: «А, вы украинки, а я за Путина, так да здравствует Путин!». Они меня уже взбесили!» — сказал он.

Мужчина рассказал, что позже в ресторан пришёл другой украинец и предложил записать видео с критикой в адрес президента России, однако Алекс отказался.

«Унижать Путина я не буду. Он защищает свою страну, удачи ему в этом», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в Париже сотрудник ресторана не пустил двух украинок со словами «Да здравствует Путин!».

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