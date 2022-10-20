Премьер Израиля и глава украинского МИД обсудили ситуацию на Украине
- AP
- © Maya Alleruzzo
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию израильского премьера: «Премьер-министр Яир Лапид сегодня вечером поговорил с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой».
Отмечается, что премьер подчеркнул, что Израиль поддерживает украинский народ.
Ранее Лапид сообщил, что заявление министра по делам диаспоры Нахмана Шая о том, что израильские власти должны начать оказывать военную помощь Украине, не соответствует позиции кабмина.