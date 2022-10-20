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Премьер Израиля и глава украинского МИД обсудили ситуацию на Украине

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Премьер-министр Израиля Яир Лапид и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба обсудили по телефону ситуацию на Украине.
Премьер Израиля и глава украинского МИД обсудили ситуацию на Украине
  • AP
  • © Maya Alleruzzo

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию израильского премьера: «Премьер-министр Яир Лапид сегодня вечером поговорил с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой».

Отмечается, что премьер подчеркнул, что Израиль поддерживает украинский народ.

Ранее Лапид сообщил, что заявление министра по делам диаспоры Нахмана Шая о том, что израильские власти должны начать оказывать военную помощь Украине, не соответствует позиции кабмина.

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