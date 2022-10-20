Премьер Израиля опроверг заявления министра о военной помощи Украине
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«Министр Шай высказал своё личное мнение, отличное от позиции правительства Израиля», — цитирует его РИА Новости.
Лапид подчеркнул, что официальную позицию Израиля утверждает только правительство и в настоящий момент кабмин не знает, почему Шай «сказал то, что сказал», так как не следил за этим вопросом.
«Но это не соответствует позиции правительства», — подчеркнул он.
16 октября израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай выразил уверенность, что Израилю необходимо начать поставку вооружения Украине.