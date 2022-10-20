Премьер Израиля опроверг заявления министра о военной помощи Украине

Премьер-министр Израиля Яир Лапид в интервью RTVi сообщил, что заявление министра по делам диаспоры Нахмана Шая, что израильские власти должны начать оказывать военную помощь Украине, не соответствует позиции кабмина.

«Министр Шай высказал своё личное мнение, отличное от позиции правительства Израиля», — цитирует его РИА Новости.

Лапид подчеркнул, что официальную позицию Израиля утверждает только правительство и в настоящий момент кабмин не знает, почему Шай «сказал то, что сказал», так как не следил за этим вопросом.

«Но это не соответствует позиции правительства», — подчеркнул он.

16 октября израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай выразил уверенность, что Израилю необходимо начать поставку вооружения Украине.