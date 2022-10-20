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Премьер Израиля опроверг заявления министра о военной помощи Украине

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Премьер-министр Израиля Яир Лапид в интервью RTVi сообщил, что заявление министра по делам диаспоры Нахмана Шая, что израильские власти должны начать оказывать военную помощь Украине, не соответствует позиции кабмина.
Премьер Израиля опроверг заявления министра о военной помощи Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Sean Gallup

«Министр Шай высказал своё личное мнение, отличное от позиции правительства Израиля», — цитирует его РИА Новости.

Лапид подчеркнул, что официальную позицию Израиля утверждает только правительство и в настоящий момент кабмин не знает, почему Шай «сказал то, что сказал», так как не следил за этим вопросом.

«Но это не соответствует позиции правительства», — подчеркнул он.

16 октября израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай выразил уверенность, что Израилю необходимо начать поставку вооружения Украине.

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