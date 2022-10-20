В НАТО допустили возобновление сотрудничества России и Европы

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ допустил, что Россия и Европа в будущем смогут возобновить сотрудничество.

Об этом он сказал во время дискуссии в Вашингтоне, посвящённой будущей европейской архитектуре безопасности. По его словам, Россия для этого должна покинуть Украину.

«Я не могу сказать, что Россия никогда вновь не станет участником европейской нормативной системы и сотрудничества — когда и если она решит уйти, играть по правилам Устава ООН, а также вести себя как ответственный международный игрок», — цитирует его РИА Новости.

Джоанэ заявил, что якобы после этого у Европы «не будет причин для того, чтобы не пересмотреть» отношения с Россией.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сравнение генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом победы России с поражением альянса можно считать признанием, что Североатлантический альянс воюет на стороне Украины.

15 октября украинский вице-премьер Ольга Стефанишина признала, что Вооружённые силы России «фактически воюют с армией НАТО» на Украине.