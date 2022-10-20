Узнать больше

В НАТО допустили возобновление сотрудничества России и Европы

Короткая ссылка
Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ допустил, что Россия и Европа в будущем смогут возобновить сотрудничество.
В НАТО допустили возобновление сотрудничества России и Европы
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Об этом он сказал во время дискуссии в Вашингтоне, посвящённой будущей европейской архитектуре безопасности. По его словам, Россия для этого должна покинуть Украину.

«Я не могу сказать, что Россия никогда вновь не станет участником европейской нормативной системы и сотрудничества — когда и если она решит уйти, играть по правилам Устава ООН, а также вести себя как ответственный международный игрок», — цитирует его РИА Новости.

Джоанэ заявил, что якобы после этого у Европы «не будет причин для того, чтобы не пересмотреть» отношения с Россией.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сравнение генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом победы России с поражением альянса можно считать признанием, что Североатлантический альянс воюет на стороне Украины.

15 октября украинский вице-премьер Ольга Стефанишина признала, что Вооружённые силы России «фактически воюют с армией НАТО» на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить